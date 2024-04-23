ФСБ задержала группу людей в рамках дела о хищениях маткапитала в Петербурге

Федеральная служба безопасности задержали членов сообщества, которых считают причастными к систематическому хищению средств, выделяемых петербургскими чиновниками в качестве социальных выплат. Группа действовала в различных регионах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Мошеннические действия, по рассматриваемой версии, нанесли ущерб бюджету более чем на 120 млн рублей, тогда как при задержании у предполагаемых злоумышленников нашли и изъяли только шестую часть этой суммы. Во время обыска у задержанных также обнаружили "документы о приобретении организаторами схемы высоколиквидных объектов недвижимости" в Петербурге.

Согласно материалам дела, члены банды фиктивно регистрировали в городе многодетных матерей с Северного Кавказа и через районные администрациии добивались получения соцвыплат (земельного капитала и материнского капитала). Выплаты в дальнейшем обналичивались. Деньгами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. Сотрудники ФСБ насчитали свыше двух сотен подобных случаев.

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