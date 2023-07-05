Петербургская полиция составила протокол о пропаганде наркотиков на рэпера Kizaru

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о составлении протокола на рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), которого обвиняют в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). В статусе физического лица исполнитель, несколько лет живущий за пределами России, рискует быть оштрафованным на сумму до 30 тысяч рублей.

Заведению административного дела 27 июня предшествовала проверка творчества рэпера и его публичных высказываний. Протокол составили представители ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В своем ответе Мизулиной правоохранители также упомянули популяризацию наркотиков, обнаруженную в действиях других авторов песен — Кишлака и Big Baby Tape. Организаторы их концертов в регионах получили официальные предостережения.

Фото: ЗАКС.Ру