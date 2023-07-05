Экс-главу комздрава Ленобласти отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Егора Власова в рамках дела, заведенного из-за его действий на посту замглавы комитета здравоохранения Ленобласти. Как пишет объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта преследуют за крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, бывший чиновник организовал хищение средств, выделенных на оклады сотрудникам ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ". По факту деньги в 2018-2022 годах переводились людям, в действительности не работавшим в больнице. Таким образом группа злоумышленников, включая Власова, обналичила более 215 млн рублей.

В мае нынешнего года Власова также обвинили в получении взятки в размере 30 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Силовики считают, что деньги ему передал сотрудник все той же Токсовской межрайонной больницы.

Осенью 2022 года Власов один месяц проработал в должности врио главы комитета.

Фото: ЗАКС.Ру