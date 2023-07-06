В Госдуме хотят ввести штрафы за пропаганду насилия над животными

Депутаты Госдумы намерены запретить россиянам пропаганду жестокого обращения с животными, сообщили 6 июля "Известия". Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовил комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Авторы предложили дополнить КоАП новой статьей "Пропаганда жестокого обращения с животными", устанавливающей отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами и за призывы к нему.

За призывы к жестокому обращению депутаты предлагают наказывать граждан штрафами в размере 5-30 тысяч рублей либо же административным арестом на срок до 15 суток. Штрафы для должностных лиц могут составить от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 100 тысяч с конфискацией предмета правонарушения.

Также законопроект предполагает введение наказания за изготовление и демонстрацию контента с насилием над животными. Штрафы для граждан за подобные деяния составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей, для физлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Комментируя инициативу, замглавы комитета Владимир Бурматов сослался на отсутствие в законодательстве наказания за пропаганду насилия над животными. При этом он упомянул паблики догхантеров в соцсетях, "которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных". Также парламентарий указал на случаи издевательств над питомцами во время так называемых треш-стримов.

Ранее Бурматов предлагал конфисковывать животных у их владельцев за жестокое обращение.

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