Минэкономразвития предложило ранжировать видеоигры по степени их опасности для психики

В России могут начать делить компьютерные игры на категории по степени их потенциальной опасности для психики пользователей, сообщил 6 июля "Интерфакс". По информации агентства, соответствующее предложение содержится в разработанном Минэкономразвития законопроекте.

О содержании проекта, направленного на защиту психического здоровья граждан, "Интерфаксу" рассказал знакомый с документом источник. Согласно инициативе, производители и распространители видеоигр должны будут обозначать категорию игры с помощью определенного символа либо же посредством текстового предупреждения. Продажа игры будет запрещена без указания соответствующей категории или возрастной маркировки, а также при наличии в ней запрещенной в России информации.

Источник агентства подчеркнул, что сейчас возрастная маркировка применяется с целью оградить детей от нежелательной для них информации. Законопроект предполагает распространение подобной практики на все категории граждан.

"В целях минимизации рисков причинения вреда здоровью и развитию граждан представляется особенно важным обеспечение психологической безопасности пользователей компьютерных игр всех возрастов. Для этого законопроектом предлагается установить систему категоризации компьютерных игр в зависимости от их содержания", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Задачу категоризации игр и определение порядка их присвоения Минэкономразвития предлагает возложить на правительство. Проект постановления об этом должны будут разработать Минцифры и Минздрав.

В январе зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказывался в пользу создания в России "прозрачной и доступной системы рейтинга видеоигр". Последняя должна включать не только указание, на какую возрастную группу рассчитана, но также информацию об уровне жестокости и иных параметрах, делился тогда мнением парламентарий.

Фото: ЗАКС.Ру