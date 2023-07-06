Глава ГИБДД счел преждевременным введение прав на самокаты

Говорить о введении в России прав для езды на электросамокатах и иных средствах индивидуальной мобильности пока рано, заявил 6 июля глава ГИБДД Михаил Черников. При этом он отметил, что в 2023 году количество дорожных происшествий с участием СИМ выросло более чем наполовину.

"Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов", — приводит слова Черникова ТАСС. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, следует ли вводить права на управление электросамокатами.

В целом же, по словам Черникова, количество ДТП с участием СИМ выросло в этом году "более чем на 56 %".

Ранее появилась информация о планах Минтранса инициировать внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы появилась возможность рассматривать граждан на электросамокатах в качестве полноценных участников дорожного движения.

Фото: ЗАКС.Ру