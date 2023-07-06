Количество многодетных семей в Петербурге превысило 54 тысячи

По состоянию на 1 июня в Петербурге насчитывается 54 642 многодетных семей, сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике Дмитрий Тугов 6 июля во время пресс-конференции. За прошедший год их число выросло более чем на 2,5 тысячи.

Всего в городе сейчас более 600 000 семей, в которых воспитывается более 900 тысяч детей. Из них 173 462 несовершеннолетних воспитываются в многодетных семьях.

Напомним, в конце мая уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала на заседании правительства о снижении рождаемости в городе.

Константин Леньков