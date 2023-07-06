Вишневский спросил Беглова, награждал ли он Пригожина за заслуги перед городом

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский спросил у губернатора Александра Беглова, действительно ли глава города наградил предпринимателя Евгения Пригожина знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Соответствующий запрос "яблочник" отправил 6 июля.

"Попросил губернатора сообщить, действительно ли он награждал Пригожина этим знаком отличия, и если награждал – то за какие именно заслуги перед нашим городом. С интересом жду ответа", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Ранее издание "Фонтанка" опубликовала фотографии, сделанные якобы в особняке бизнесмена. На одном из снимков был изображено постановление от июня 2021 года о награждении генерального директора "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, подписанное Бегловым.

Днем 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что, по его информации, Пригожин якобы находится в Петербурге, а не в республике, куда бизнесмен "ушел" после вооруженного мятежа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру