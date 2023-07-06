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Новости 14:36

Вишневский спросил Беглова, награждал ли он Пригожина за заслуги перед городом

фото ЗакС политика Вишневский спросил Беглова, награждал ли он Пригожина за заслуги перед городом

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский спросил у губернатора Александра Беглова, действительно ли глава города наградил предпринимателя Евгения Пригожина знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Соответствующий запрос "яблочник" отправил 6 июля.

"Попросил губернатора сообщить, действительно ли он награждал Пригожина этим знаком отличия, и если награждал – то за какие именно заслуги перед нашим городом. С интересом жду ответа", - написал Вишневский в своем Telegram-канале. 

Ранее издание "Фонтанка" опубликовала фотографии, сделанные якобы в особняке бизнесмена. На одном из снимков был изображено постановление от июня 2021 года о награждении генерального директора "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, подписанное Бегловым. 

Днем 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что, по его информации, Пригожин якобы находится в Петербурге, а не в республике, куда бизнесмен "ушел" после вооруженного мятежа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Вишневский Борис Лазаревич 




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