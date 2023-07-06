Лукашенко: Пригожин находится в Петербурге, в Белоруссии его нет

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пребывает в Петербурге. О этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приведены в Telegram-канале "Пул Первого".

Во время разговора с журналистами у белорусского лидера поинтересовались, известно ли ему местонахождение Пригожина. Лукашенко ответил, что так как ЧВК "Вагнер" — российская компания, то вопрос не в его юрисдикции. "Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях", - сказал он.

Кроме того, президент уточнил, что на сегодняшний день Пригожин должен находиться в Петербурге. "На территории Белоруссии его нет", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, что 23-24 июня Пригожин и его "вагнеровцы" предприняли попытку организовать вооружённый мятеж и остановились только в 200 км от Москвы. В ходе столкновений погибло несколько лётчиков Минобороны. Дело о мятеже (ст. 279 УК) ФСБ впоследствии всё же закрыла. Самолёт, которым якобы может пользоваться Пригожин, затем заметили в Белоруссии. Лукашенко тогда подтверждал, что бизнесмен находится в республике.

Фото: kremlin.ru