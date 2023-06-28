Среди погибших во время мятежа летчиков оказались псковские военные

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился подробностями гибели летчиков Минобороны, случившейся во время попытки вооруженного мятежа в исполнении ЧВК "Вагнер". По его оценкам, события конца минувшей недели могли превратиться в кровопролитный конфликт с большим числом убитых. От этого, заявил Ведерников, уберегли профессионалы из нескольких ведомств.

"Беда прошла мимо <...> Но жертвы все же были - те самые герои-летчики, о которых говорил президент. Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", - произнес чиновник в видеообращении, выложенном в его Telegram-канале.

Напомним, что участники мятежа остановились в 200 км от Москвы вечером минувшей субботы. Накануне против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратили уголовное дело.

фото: pixabay