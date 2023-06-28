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Новости 11:21

Среди погибших во время мятежа летчиков оказались псковские военные

фото ЗакС политика Среди погибших во время мятежа летчиков оказались псковские военные

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился подробностями гибели летчиков Минобороны, случившейся во время попытки вооруженного мятежа в исполнении ЧВК "Вагнер". По его оценкам, события конца минувшей недели могли превратиться в кровопролитный конфликт с большим числом убитых. От этого, заявил Ведерников, уберегли профессионалы из нескольких ведомств.

"Беда прошла мимо <...> Но жертвы все же были - те самые герои-летчики, о которых говорил президент. Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", - произнес чиновник в видеообращении, выложенном в его Telegram-канале.

Напомним, что участники мятежа остановились в 200 км от Москвы вечером минувшей субботы. Накануне против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратили уголовное дело.

фото: pixabay


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