ФСБ прекратила уголовное дело о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер"

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о прекращении уголовного дела о вооружённом мятеже (ст. 279 УК), которое ранее было возбуждено в отношении ЧВК "Вагнер", передаёт ТАСС. Дело завели 23 июня.

"В ходе расследования уголовного дела <...> установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого <...> следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - отчитались в центре общественных связей ФСБ.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о походе бойцов военного подразделения с юга России на Москву, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ). Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин сообщил о возврате колонн ЧВК в полевые лагеря. До Москвы, как он рассказывал, "вагнеровцы" не дошли 200 км. "Передумать" бизнесмену удалось благодаря личному общению с белорусским лидером Александром Лукашенко.