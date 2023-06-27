Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится на территории Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на данный момент находится в на территории республики, пишет БЕЛТА.

Бойцы организации, рассказал также Лукашенко, будут дислоцированы в Белоруссии, однако сделано это будет за счёт самой ЧВК.

Кроме того, президент РБ отметил, что Пригожин прилетел в республику "на этом самолёте", о котором писали ранее СМИ.

"Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счёт", — уточнил Лукашенко.

Кроме того, руководитель республики выразил мнение, что белорусской армии пригодились бы бойцы такой компании, как "Вагнер".

Ранее Лукашенко заявлял о необоснованной критике главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Фото: kremlin.ru