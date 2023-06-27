Лукашенко о Шойгу: Незаслуженно его порой критикуют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече с главой Минобороны республики Виктором Хрениным, поделился своим мнением о заслугах коллеги последнего, российского министра Сергея Шойгу. Слова Лукашенко приводит информагентство БЕЛТА.

Во время дискуссии президент РБ отметил конкуренцию, возникшую между Вооружёнными силами РФ и ЧВК "Вагнер", основателем которого является бизнесмен Евгений Пригожин.

По мнению Лукашенко, и он, и Владимир Путин, и Пригожин "прошлёпали ситуацию", что привело к возникновению конфликта.

"А потом, когда она [ситуация] начала развиваться, мы видели и думали, что рассосётся, - и я, и Путин. Столкнулись практически два человека [Пригожин и Шойгу - прим. ред.], которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - представил свою позицию по вопросу Лукашенко.

Вечером 23 июня Пригожин объявил о готовности бойцов ЧВК "Вагнер" пойти на Москву. После этого в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ). Вечером 24 июня он сообщил о возврате колонн ЧВК в полевые лагеря. До столицы РФ, как уточнил Пригожин, "вагнеровцам" не удалось пройти "Маршем справедливости" около 200 км. Переосмыслить свои действия бизнесмену помог Лукашенко.

Фото: kremlin.ru