Предполагаемый самолёт Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском

Бизнес-джет, которым якобы может пользоваться бизнесмен Евгений Пригожин, приземлился на военном аэродроме Мачулищи, расположенном под Минском, информирует проект "Беларускі Гаюн". Также там совершил посадку ещё один частный самолёт из Петербурга.

В 7:40 утра бизнес-джет с регистрационным номером RA-02795 сел на территории Белоруссии.

Владельцы обоих джетов неизвестны. При этом лайнер с бортовым номером RA-02795 с 2019 года пребывает под санкциями. СМИ писали о том, что последним якобы может пользоваться Пригожин, однако сам предприниматель какую-либо связь с ним отрицал.

"Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею. Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду", — сообщала ранее пресс-служба компании "Конкорд", приводя заявление Пригожина.

Ранее, напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко помог подавить военный мятеж Пригожина. Каким образом обоим сторонам удалось достичь договорённости, не сообщалось.

Днём ранее в своём обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин пообещал сдержать обещание и отпустить (при их желании) бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

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