В администрации Приморского района сообщили, что конфликтная комиссия по делам первоклашек работала с 4 утра

В администрации Приморского района высказались о ситуации с очередью из родителей будущих первоклассников, вынужденных провести ночь перед стенами конфликтной комиссии, пишет "Фонтанка".

Чиновники проинформировали издание о том, что инстанция начала свою работу в 4 утра, а для родителей организовали комфортные условия пребывания на месте.

"С 4:00 утра была организована работа с родителями. Родителям были предложены вода, стулья, возможность посещения туалета. С 7:00 по предварительной договоренности открылась булочная в шаговой доступности. За первые полчаса принято 50 заявлений. Важно отметить, что прием документов осуществляется также по электронной почте konfkom@tuprim.gov.spb.ru", — уточнили в райадминистрации.

В грядущем учебном году в Приморском районе появится 244 первых класса в 60 заведениях. Пока что в школы зачислили 5544 первоклашек.

Полуночная очередь образовалась из родителей, получивших отказ в зачислении детей по прописке. К полудню у стен комиссии собралось 600 граждан. Прокуратура начала проверку.

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