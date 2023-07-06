Финляндия на неопределенный срок продлила ограничения на въезд для россиян

Правительство Финляндии одобрило бессрочное продление ограничений на въезд в страну для россиян, сообщило 6 июля РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее решение.

"Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии", - цитирует информагентство текст документа.

Речь идет о продлении приостановки "необязательных поездок" россиян в Финляндию, а также транзита через нее в другие страны шенгенской зоны. Также речь идет о сохранении ограничений на выдачу виз гражданам России.

"Принципиальная цель правительства заключается в том, чтобы въезд и транзит граждан Российской Федерации не наносили ущерба международным отношениям Финляндии", - объяснили в правительстве Суоми.

Ранее стало известно о решении российского МИД отозвать с 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге, а также выслать девять финских дипломатов.

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