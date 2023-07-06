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Новости 15:35

Финляндия на неопределенный срок продлила ограничения на въезд для россиян

фото ЗакС политика Финляндия на неопределенный срок продлила ограничения на въезд для россиян

Правительство Финляндии одобрило бессрочное продление ограничений на въезд в страну для россиян, сообщило 6 июля РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее решение.

"Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии", - цитирует информагентство текст документа.

Речь идет о продлении приостановки "необязательных поездок" россиян в Финляндию, а также транзита через нее в другие страны шенгенской зоны. Также речь идет о сохранении ограничений на выдачу виз гражданам России.

"Принципиальная цель правительства заключается в том, чтобы въезд и транзит граждан Российской Федерации не наносили ущерба международным отношениям Финляндии", - объяснили в правительстве Суоми.

Ранее стало известно о решении российского МИД отозвать с 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге, а также выслать девять финских дипломатов.

Фото: unsplash


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