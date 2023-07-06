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Новости 15:49

Хинштейн заявил об отсутствии планов изолировать Рунет

фото ЗакС политика Хинштейн заявил об отсутствии планов изолировать Рунет

Российские власти не намерены изолировать Рунет от глобальной Сети, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В то же время он назвал обеспечение цифрового суверенитета вопросом первостепенной важности для государства.

"Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи", - написал 6 июля в своем Telegram-канале депутат.

Своим мнением Хинштейн решил поделиться в контексте проведенных Роскомнадзором учений по проверке устойчивости российского сегмента интернета в случае его отключения извне, о которых накануне сообщил РБК. Депутат заметил, что без обеспечения цифрового суверенитета сейчас "невозможно представить работу ни одной отрасли экономики и сервисных услуг".

Ранее Хинштейн называл "преждевременным" вопрос блокировки YouTube на территории России.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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