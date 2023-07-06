Хинштейн заявил об отсутствии планов изолировать Рунет

Российские власти не намерены изолировать Рунет от глобальной Сети, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В то же время он назвал обеспечение цифрового суверенитета вопросом первостепенной важности для государства.

"Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи", - написал 6 июля в своем Telegram-канале депутат.

Своим мнением Хинштейн решил поделиться в контексте проведенных Роскомнадзором учений по проверке устойчивости российского сегмента интернета в случае его отключения извне, о которых накануне сообщил РБК. Депутат заметил, что без обеспечения цифрового суверенитета сейчас "невозможно представить работу ни одной отрасли экономики и сервисных услуг".

Ранее Хинштейн называл "преждевременным" вопрос блокировки YouTube на территории России.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна