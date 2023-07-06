Петербургский ЗакС потратит на 70 компьютеров до 5,6 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается приобрести 70 системных блоков с монитором, клавиатурой и мышью. На эти цели парламент готов выделить до 5,6 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 5 июля.

Всю партию "автоматизированных рабочих мест" в Заксобрании хотят получить в течение месяца с момента заключения контракта. Каждый компьютер оценили в 80 тысяч рублей, причем цена указана за весь комплект: отдельную стоимость, например, 27-дюймового монитора из закупки узнать не получится.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об июньских закупках администрации губернатора Петербурга, среди которых оказались нагрудные знаки, на которое чиновники готовы потратить более 4 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру