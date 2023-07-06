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Новости 17:57

Петербургский ЗакС потратит на 70 компьютеров до 5,6 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС потратит на 70 компьютеров до 5,6 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается приобрести 70 системных блоков с монитором, клавиатурой и мышью. На эти цели парламент готов выделить до 5,6 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 5 июля. 

Всю партию "автоматизированных рабочих мест" в Заксобрании хотят получить в течение месяца с момента заключения контракта. Каждый компьютер оценили в 80 тысяч рублей, причем цена указана за весь комплект: отдельную стоимость, например, 27-дюймового монитора из закупки узнать не получится. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об июньских закупках администрации губернатора Петербурга, среди которых оказались нагрудные знаки, на которое чиновники готовы потратить более 4 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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