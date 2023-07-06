Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в июле

Центробанк не исключает возможности повышения ключевой ставки, высказалась в кулуарах Финансового конгресса глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она уточнила, что сейчас рано говорить о том, будет ли эта мера однократной или же следует ждать череды подобных решений.

"Проинфляционные риски сейчас превалируют, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать", - цитирует Набиуллину ТАСС.

В целом, по словам главы Центробанка, разговоры об ужесточении кредитно-денежной политики представляются ей сейчас преждевременными.

Набиуллина также отметила, что с июньского заседания совета директоров ЦБ проинфляционные риски выросли, однако же решение об увеличении ключевой ставки будет приниматься в июле исходя из всех факторов.

Заседание совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решение об уровне ключевой ставки, состоится 21 июля. Предыдущее прошло 9 июня, в тот раз величина показателя осталась на уровне 7,5 %, то есть без изменений.

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