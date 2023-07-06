В Ленобласти вырос спрос на краткосрочную аренду коттеджей

Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Ленинградской области увеличился в июне на 25 % относительно предыдущего месяца, сообщил 6 июля РБК со ссылкой на исследование аналитиков "Авито.Недвижимость". Относительно аналогичного периода 2022 года спрос вырос на 30 %.

Средняя стоимость краткосрочной аренды коттеджа в Ленобласти составила около 7 тысяч рублей за сутки. Величина ставок практически не изменилась относительно майских и прошлогодних значений.

При этом в среднем в 33 исследованных регионах России расценки на аренду коттеджа держатся на отметке в 8 тысяч рублей за сутки. В списке регионов с самым дорогим съемом недвижимости оказались Подмосковье (17 тысяч рублей в сутки), а также Красноярский край, Удмуртия и Новосибирская область (по 12 тысяч рублей в среднем). Дешевле всего съем обойдется в Крыму (в среднем 3 тысячи рублей), а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях (по 5 тысяч рублей в среднем).

В конце июня стало известно о снижении доли студий на первичном рынке продаваемого в Петербурге жилья.

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