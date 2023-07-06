Прокуратура сочла недостаточным вынесенный экс-главе уфимского штаба Навального* приговор

На рассмотрение Кировского районного суда Уфы поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшему координатору местного штаба Навального* Лилии Чанышевой, сообщил 6 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката активистки Рамиля Гизатуллина. В надзорном ведомстве сочли недостаточным назначенный оппозиционерке срок заключения.

По информации издания, представитель прокуратуры настаивает на приговоре для Чанышевой в виде 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 700 тысяч рублей.

Дело в отношении Чанышевой было возбуждено по статьям Уголовного кодекса о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и об участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). В середине июня суд признал ее виновной и назначил оппозиционерке 7,5 лет лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.