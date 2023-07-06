Две остановки в Петербурге поменяют названия

Начиная с пятницы, 7 июля, две остановки общественного транспорта получат новые названия, рассказали в "Организаторе перевозок" в четверг. Также с середины месяца на одном маршруте появится новая остановка.

Остановка "Касимовская улица" на маршрутах №№ 54 и 57 будет переименована в "Метро "Волковская"". В свою очередь, "Днепропетровская улица" на маршруте № 74 станет "Прилукской улицей".

"На маршруте № 446 с 15 июля появится новая остановка "Коттеджный поселок "Лесная привилегия" (по требованию)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в режим "по требованию" с 15 июля переведут остановки "Октябрьская улица", "Телези", "Цветочная улица" и "Иоанновское кладбище" на маршруте № 446, а также "Октябрьскую улицу", "Телези и "Русско-Высоцкое, памятник" на маршруте № 547.

Ранее в Смольном рассказали о планах обустроить до конца года около 200 умных остановок в центральной части Петербурга.

Фото: gov.spb.ru