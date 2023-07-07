Убыточные отделения "Почты России" могут поддержать дополнительным налогом с бизнеса

Маркетплейсы могут обложить налогом, призванным поддержать самые убыточные отделения "Почты России". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Чиновники уже обсуждают новую меру с представителями электронной торговли. Речь идет о налоге в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов. Инициатива принадлежит самой почтовой организации. Ассоциация компаний интернет-торговли ранее оценила ее скептически.

Ранее стало известно, что из "Почты России" стали в массовом порядке увольняться почтальоны и сотрудники отделений, недовольные сокращением зарплат. Наиболее убыточны отделения в сельской местности.

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