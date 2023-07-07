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Новости 13:13

Центр "Действие"* прекратил работу из-за признания иноагентом

фото ЗакС политика Центр "Действие"* прекратил работу из-за признания иноагентом

Петербургский комьюнити-центр "Действие"*, две недели назад включенный в реестр иноагентов Минюста, заявил о прекращении работы. Организация позиционировала себя как пространство для общения людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Какими бы ни были законы и времена, такие люди, как мы, остаются", - говорится в заявлении.

По мнению Минюста, центр "Действие"* пропагандировал ЛГБТ-ценности и тиражировал фейки о политике российских властей.

*Минюст внес комьюнити-центр "Действие" в единый реестр иноагентов

фото: unsplash


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