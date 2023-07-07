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Новости 13:15

Из комитета по образованию ушел бывший проректор РГПУ им. Герцена

фото ЗакС политика Из комитета по образованию ушел бывший проректор РГПУ им. Герцена

В комитете по образованию Петербурга стало на одного замглавы меньше. Заместитель председателя Михаил Пучков с 6 июля больше не работает в ведомстве. Он занимал должность с ноября 2020 года. Отвечал за развитие образования, цифровую трансформацию отрасли, информационное сопровождение работы комитета и аттестацию педагогических кадров. 

До перехода на работу в Смольный в 2020 году Пучков работал в РГПУ имени Герцена, где занимал должность проректора по инновациям и информационным технологиям. В вузе он проработал более десяти лет.

Часть обязанностей Пучкова незадолго до его ухода была передана новому заместителю главы комитета Павлу Розову. О назначении бывшего мундепа на высокий пост ЗАКС.Ру писал в конце июня. 

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного


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