По итогам полугодия дефицит российского бюджета приблизился к 2,6 триллиона рублей

Дефицит российского бюджета составил по итогам первых шести месяцев 2023 года 2,595 триллиона рублей, следует из опубликованных 7 июля предварительных данных Минфина. Относительно аналогичного периода прошлого года поступления в казну сократились почти на 12 %.

Согласно данным Минфина, в первом полугодии доходы федерального бюджета составили 12,381 триллиона рублей. При этом расходы достигли отметки в 14,976 триллионов рублей.

Нефтегазовые доходы принесли бюджету 3,382 триллиона рублей, что на 47 % ниже показателей января-июня 2022 года. В то же время ненефтегазовые доходы увеличились год к году на 17,8 % и составили 8,999 триллиона рублей.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года дефицит российского бюджета составил 2,4 триллиона рублей.

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