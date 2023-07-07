В Петербурге осудили врача, вводившего в систему ложные данные о COVID-вакцинации

Калининский районный суд Петербурга вынес первое в городской практике решение по делу о воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ст. 274.1 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в деле насчитывается 19 эпизодов. Семейный врач поликлиники № 54 Алена Семенова получила штраф в размере 300 тысяч рублей.

Медработницу признали виновной в том, что она вносила заведомо ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса в информационную систему. За преступные действия Семенова получала вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Свою вину подсудимая признала. Время под следствием она провела под запретом определенных действий.

В ноябре вынесли первый в истории Петербурга приговор о фальшивых сертификатах вакцинации. Он тоже не был связан с лишением свободы.

Фото: ЗАКС.Ру