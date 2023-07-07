В выборах губернатора Подмосковья примут участие четыре кандидата

Мособлизбирком сообщил о завершении процедуры регистрации кандидатов в губернаторы. Всего в сентябрьских выборах примут участие четыре политика, сумевшие набрать нужное число корректных подписей от муниципалов.

Жители Подмосковья смогут проголосовать за действующего главу региона Андрея Воробьева ("ЕдРо"), за Александра Наумова (КПРФ), за Анатолия Никитина (СРЗП) или за Кирилла Жигарева (ЛДПР). Документы Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") избирком забраковал.

Воробьев будет баллотироваться на третий срок. В отличие от московского мэра Сергея Собянина, он с самого начала шел в губернаторы от "Единой России", а не как самовыдвиженец.

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