В РКН назвали мессенджеры и соцсети основными каналами распространения деструктивного контента

Потребление деструктивного контента происходит в основном в каналах мессенджером и социальных сетей, заявил 7 июля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Подобными сведениями он поделился на заседании научно-технического совета по вопросу противодействия подобным материалам.

"Создатели деструктивного контента преследуют конкретные цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе, начиная от точечной работы с определенными группами людей, реализации мошеннических схем до дестабилизации социальных групп и всего нашего общества", — цитирует Субботина ТАСС.

Чиновник также заявил, что с начала специальной военной операции РКН обнаружил 270 тысяч материалов, которые счел деструктивными, и заблокировал или удалил большую их часть.

Ранее Роскомнадзор отчитался об удалении или блокировке более 130 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией во втором квартале 2023 года.

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