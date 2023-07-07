Прокуратура добилась восстановления надгробий в Шлиссельбурге

На Преображенском кладбище в Шлиссельбурге восстановили надгробия, о пропаже которых ранее написали местные журналисты. В ситуацию вмешалась прокуратура, нашедшая нарушения в деятельности городской администрации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Чиновниками был нарушен порядок выдачи разрешений на установку надгробий.

Несмотря на состоявшееся восстановление демонтированных памятников, возбуждено уголовное дело, и его расследование продолжается.

Прокуратура проверяет нормативно-правовые акты, связанные с похоронным делом, во всех муниципалитетах Ленобласти.

фото: Прокуратура Ленинградской области / Telegram