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Новости 16:29

С 2024 года у школьников Ленобласти появятся учебники по истории и культуре края

фото ЗакС политика С 2024 года у школьников Ленобласти появятся учебники по истории и культуре края

Начиная с сентября 2024 года в школах Ленинградской области появятся учебники по истории и культуре региона. К настоящему времени готовы пособия для 1-4 классов, рассказала на своей странице во "ВКонтакте" глава местного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

"Уже разработаны материалы для 1-4 классов. Обсудили содержание для 5-11 классов. Планируем взаимодействие с ведущими издательствами, чтобы к 1 сентября 2024 года региональные учебники были доступны для всех школьников Ленобласти", — написала Реброва по итогам совещания с рабочей группой по подготовке пособий.

Глава комитета отметила обилие материалов для изучения в связи с богатством истории и культуры региона. "Важно в новых учебниках сделать материал доступным, понятным и запоминающимся", — добавила она.

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы смогут использовать новые учебники истории для 10-11 классов уже с 1 сентября. Среди прочего, учебная литература будет отличаться наличием раздела о спецоперации.

Фото: Вероника Реброва/ "ВКонтакте"


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