Школы смогут использовать новые учебники истории с сентября

Новые учебники истории для 10-11 классов с разделом о спецоперации будут включены в федеральный перечень до конца следующего месяца, заявил 30 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Таким образом, школы смогут использовать их уже с сентября.

"Учебники истории для 10-11 классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

В целом единые учебники должны будут появиться по всем школьным предметам, рассказал министр. Разработку требований к их содержанию возьмет на себя министерство.

Ранее Кравцов говорил, что тему глубинных причин СВО будут изучать в 11 классе, но частично ее затронут еще и годом ранее. О готовности учебника для 11 классов чиновник говорил еще в конце апреля.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ