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Новости 11:45

На изучение причин СВО в школах уйдет больше года, заявил Кравцов

фото ЗакС политика На изучение причин СВО в школах уйдет больше года, заявил Кравцов

Российские старшеклассники будут изучать глубинные причины специальной военной операции, причем на это может потребоваться более одного учебного года, следует из слов главы Минпросвещения Сергея Кравцова. В интервью РИА Новости он уточнил, что вопрос будет изучаться в 11-м классе и частично годом ранее.

"Специальная военная операция, она по большому счету началась не 24 февраля. <...> Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс", — поведал министр в интервью.

Необходимость столь внимательного изучения вопроса Кравцов объяснил тем, что причины начала СВО "намного раньше и намного глубже". Попутно он поделился версией, согласно которой спецоперация стала в том числе результатом "фактически попытки раскола" со стороны США.

Отвечая на вопрос, следует ли ждать дополнений учебника истории для 11-го класса, Кравцов ответил утвердительно. "Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим", — пообещал он, тем самым подтвердив сделанное в начале июня заявление.

Днем ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с предложением ввести в школьную программу отдельный курс о Великой Отечественной войне. В конце мая депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась в пользу создания единого учебника истории ВОВ для бывших стран Советского Союза.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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