Нападение на адвоката Пономареву привело к уголовному делу

Российские правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК) по факту нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве. Об этом она сообщила ТАСС.

Интерес злоумышленников к своей персоне юрист связывает с делом о наркоторговле, по которому она в подмосковном суде была два года назад допрошена как свидетель.

"Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", - рассказала Пономарева.

Напомним, что накануне ее облили зеленкой на автобусной остановке на Рублевском шоссе. В результате у пострадавшей диагностировали ожоги глаз 2 степени. Ранее адвокату поступали угрозы.

UPD 19:50 В ГУ МВД по Москве сообщили, что двух фигурантов дела задержали в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру