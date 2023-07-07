Облитая зеленкой адвокат Пономарева сообщила об ожоге глаз

Врачи диагностировали ожог глаз у адвоката Елены Пономаревой после того, как неизвестный облил ее зеленкой, рассказала сама Пономарева 7 июля на своей странице "ВКонтакте". Инцидент произошел накануне днем на Рублевском шоссе в Москве.

"Ожог глаз 2 степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16 корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины", - написала адвокат.

Пономарева считает, что угрозы и нападения связаны с ее профессиональной деятельностью. Она также заявила, что уже обращалась в полицию, однако никаких результатов это не принесло.

Как уточнили в Адвокатской палате Московской области, в результате инцидента у Пономаревой повреждена сетчатка глаз. До этого неизвестные облили несмываемой краской ее автомобиль, причинив ей ущерб. "Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом", - отметили в АПМО.

Коллеги Пономаревой заявили о намерении обратиться к руководству следственных органов с требованием провести тщательное расследование нападения.

Ранее в Грозном неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Обоих избили, Немову проткнули ногу, Милашиной переломали пальцы, обрили голову и залили зеленкой. Чеченский Следком возбудил уголовное дело на следующий день. Произошедшее квалифицировали как причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести (п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру