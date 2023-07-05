СК возбудил дело по факту избиения журналистки Милашиной и адвоката Немова

Чеченский Следком возбудил уголовное дело по факту избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. СК квалифицировал инцидент как умышленное причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести (п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК), сообщили в ведомстве вечером 5 июля. С момента нападения прошло больше полутора суток.

"В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, утром 4 июля в Грозном неизвестные избили Милашину и Немова недалеко от аэропорта. Пострадавшие отправлялись на оглашение приговора жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к силовику. Позже Милашину и Немова на машине скорой помощи доставили в Беслан, а оттуда чартерным рейсом в Москву. У журналистки закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. У сопровождавшего ее Немова ножевое ранение в ногу.

Максимальное наказание по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести может составлять до пяти лет лишения свободы. Срок давности за такое деяние составляет шесть лет. После этого привлечь виновных к ответственности, если они не будут найдены, невозможно. Отметим, СК посчитал, что нападавшие действовали из хулиганских побуждений, а не из-за профессиональной деятельности пострадавших.

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Константин Леньков / Фото Сергей Бабинец