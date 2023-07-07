Смольный выделит субсидии на съемки двух фильмов о Мариуполе

Комитет по культуре Петербурга определился с фильмами, которые получат субсидии на производство. Из 74 заявок от кинопроизводителей поддержку выделять 27 картинам. Среди них оказались два документальных фильма о Мариуполе, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 7 июля. Общая сумма субсидий составит порядка 200 млн рублей.

Также по решению комиссии, в которую вошли киноведы, критики, члены Союза кинематографистов и других организаций, поддержку получили фильмы о режиссере Евгении Деммени, джазовом музыканте Давиде Голощекине, кинорежиссере Сергее Снежкине, а также о кинокритике Татьяне Москвиной. Еще субсидии получат две анимационные картины, шесть полнометражных художественных фильмов и одна научно-популярная короткометражка.

В 2022 году субсидии от Петербурга для кинопроизводителей получили 13 картин. Среди них документальные фильмы "Двадцать лет со Смешариками" и "Губернаторы Санкт-Петербурга. Роль в истории России". Они получили 4,5 и 3,2 млн рублей соответственно.

Константин Леньков / Фото Pixabay