ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:42

Смольный выделит субсидии на съемки двух фильмов о Мариуполе

фото ЗакС политика Смольный выделит субсидии на съемки двух фильмов о Мариуполе

Комитет по культуре Петербурга определился с фильмами, которые получат субсидии на производство. Из 74 заявок от кинопроизводителей поддержку выделять 27 картинам. Среди них оказались два документальных фильма о Мариуполе, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 7 июля. Общая сумма субсидий составит порядка 200 млн рублей.

Также по решению комиссии, в которую вошли киноведы, критики, члены Союза кинематографистов и других организаций, поддержку получили фильмы о режиссере Евгении Деммени, джазовом музыканте Давиде Голощекине, кинорежиссере Сергее Снежкине, а также о кинокритике Татьяне Москвиной. Еще субсидии получат две анимационные картины, шесть полнометражных художественных фильмов и одна научно-популярная короткометражка.  

В 2022 году субсидии от Петербурга для кинопроизводителей получили 13 картин. Среди них документальные фильмы "Двадцать лет со Смешариками" и "Губернаторы Санкт-Петербурга. Роль в истории России". Они получили 4,5 и 3,2 млн рублей соответственно.

 

Константин Леньков / Фото Pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама