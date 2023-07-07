На выходных дорожные работы остановят движение по Литейному проспекту

Отрезок Литейного проспекта окажется полностью перекрыт в связи с ремонтом дорожного полотна 8 и 9 июля, уведомили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Речь идет об участке к северу от улицы Пестеля.

"В эти выходные <...> закрывается движение транспорта по Литейному проспекту на участке от улицы Пестеля до Литейного моста", — говорится в сообщении КРТИ.

В комитете отметили, что работы здесь переходят к финальной стадии, поскольку дорожникам предстоит укладка асфальтобетонного покрытия на проезжую часть.

В целом же ремонт выполнен на 70 %, подрядчик задействовал в работах 20 человек и 12 единиц техники. На отрезке от Невского проспекта до улицы Пестеля уложен двухслойный асфальтобетон на и заменены комплекты колодцев и коверов.

В воскресенье в центре Петербурга состоится забег, в связи с чем ряд улиц ждут перекрытия.

Фото: krti.gov.spb.ru