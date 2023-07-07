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Новости 18:57

Строительство двух детсадов одобрили в Шушарах

фото ЗакС политика Строительство двух детсадов одобрили в Шушарах

Проекты строительства двух похожих детских садов в Шушарах получили одобрение Госстройнадзора, сообщили в службе 7 июля. Планируемые сроки выполнения работ не называются.

Один из детсадов планируют возвести на Школьной улице, второй — на Новгородском проспекте. Каждый из них будет рассчитан на 440 детей в 18 группах. Здания оборудуют бассейнами, кружковыми, физкультурными и музыкальными залами.

Детсады и прилегающие территории приспособят для удобства детей с ограниченными возможностями. В частности, в расчете на них создадут удобные входы и обеспечат безбарьерный доступ во все помещения.

Ранее Госстройнадзор отчитался о своей работе по итогам первого полугодия.

Фото: gov.spb.ru


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