Строительство двух детсадов одобрили в Шушарах

Проекты строительства двух похожих детских садов в Шушарах получили одобрение Госстройнадзора, сообщили в службе 7 июля. Планируемые сроки выполнения работ не называются.

Один из детсадов планируют возвести на Школьной улице, второй — на Новгородском проспекте. Каждый из них будет рассчитан на 440 детей в 18 группах. Здания оборудуют бассейнами, кружковыми, физкультурными и музыкальными залами.

Детсады и прилегающие территории приспособят для удобства детей с ограниченными возможностями. В частности, в расчете на них создадут удобные входы и обеспечат безбарьерный доступ во все помещения.

Ранее Госстройнадзор отчитался о своей работе по итогам первого полугодия.

Фото: gov.spb.ru