Работу депутатов ЗакСа хотят еще больше автоматизировать

Законодательное собрание Петербурга 7 июля объявило конкурс на приспособление мебели депутатов под систему мультимедийного оснащения, а также выполнения работ по созданию подсистемы конференцсвязи.

Планируется, что на столах парламентариев будут оборудованы автоматические рабочие места (АРМ), каждое из которых включает сенсорную панель с блоком управления. На панели депутат сможет увидеть актуальную повестку заседания с информацией по докладчикам, текущим статусам обсуждения вопросов, списки документов с гиперссылками на них, результаты прошлых голосований, а также перечни присутствующих и отсутствующих в данный момент коллег. Кроме того, в новой системе народные избранники смогут обмениваться текстовыми сообщениями.

В рамках объявленного конкурса необходимо создать подсистему конференцсвязи с возможностью голосования и с возможностью синхронного перевода, увеличить рабочую поверхность столов спикера ЗакСа и его заместителей, а также трибуны для выступлений, создать рабочее место оператора, изготовить таблички для участников заседаний и выполнить некоторые другие работы.

Стартовая цена закупки - 39,4 млн рублей. Ранее ЗакС объявлял и другие конкурсы в рамках модернизации рабочих мест депутатов. В частности 26,3 млн рублей выделили на создание "системы структурированной кабельной сети, системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования, подсистемы интегрированного управления, подсистемы отображения информации и подсистемы видеоконференцсвязи", 29,5 млн - на выполнение работ по созданию подсистемы коммутации, а 5,6 млн - на закупку оборудования непосредственно для самих АРМ.

Фото: документы госзакупки