Президента Финляндии удивило предстоящее закрытие генконсульства в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинисте признался, что для него стало неожиданностью решение российских властей о закрытии осенью генерального консульства его страны в Петербурге. Своими соображениями на этот счет он поделился с финским информагентством STT.

"Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным]", - рассказал глава государства.

Благодаря последнему событию взаимоотношения двух стран, по его словам, вышли в "новое измерение". При этом недавняя высылка девятерых финских дипломатов его не удивила, поскольку представляла собой зеркальную меру.

Ниинисте добавил, что финское правительство готовит симметричный ответ на закрытие петербургского дипучреждения, но не уточнил деталей.