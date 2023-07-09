В Совфеде выступили с инициативой штрафовать на тысячу рублей за езду на электросамокатах вдвоём

Заместитель руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил штрафовать на одну тысячу рублей граждан, катающихся на электросамокатах вдвоём, пишет ТАСС. Фиксировать данное нарушение следует сотрудникам ГИБДД.

Инициатива, обозначенная Васильевым, представляет его отклик на сообщение Минтранса, который ранее заявил о необходимости ужесточения наказаний для электросамокатчиков за нарушение ПДД.

"Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое", — высказался сенатор.

Начиная с марта 2023 года в ПДД действуют поправки, касающиеся электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и иных видов средств индивидуальной мобильности. При этом из разъяснений МВД следовало, что штрафовать за нарушение правил при поездках на таких видах транспорта планируется по статье 12.29 КоАП РФ. Максимальная сумма взыскания по ней составляет полторы тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру