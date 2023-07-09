Книжный магазин "Листва", где должен был выступать Стрелков-Гиркин, проверяют из-за сообщения о минировании

В петербургский книжный магазин "Листва" подъехал наряд полиции: правоохранителям сообщили якобы минирования помещения, проводится проверка, передаёт 78.ru.

В магазине вечером в воскресенье, 9 июля, должен был выступать бывший военный Игорь Стрелков (Гиркин) с лекцией о "мятеже Пригожина".

Из помещений книжного эвакуировали посетителей. На месте работают кинологи.

"Соседнее здание при этом не осматривали, что наводит на определенные выводы. Сотрудники полиции сообщили, что к ним поступило заявление о том, что здание заминировано. Я лично связываю этот момент с выступлением Игоря Стрелкова", — представил свою позицию о происходящем представитель "Листвы" Савва Федосеев.

Накануне силовики предупреждали магазин об административной ответственности по митинговой статье в случае, если мероприятие с участием Стрелкова состоится.

Фото: ЗАКС.Ру