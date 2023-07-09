Силовики предостерегли книжный магазин "Листва" о недопустимости лекции о "мятеже Пригожина"

Полиция Петербурга посетила магазин "Листва", сообщается в Telegram-канале книжного. Поводом для визита правоохранителей стала лекция о "мятеже Пригожина", которая должна пройти 9 июля.

Лектором выступает Игорь Стрелков (Гиркин). В анонсе мероприятия указывается, что он "подробно, честно и бескомпромиссно даст свою оценку Маршу на Москву, украинскому наступлению, прогноз на лето-осень".

Силовики принесли в книжный предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к правонарушениям. В выданном менеджеру "Листвы" документе говорится о несогласованном мероприятии, ответственность за которое предполагается по ст. 20.2.2 КоАП.

В "Листве" считают предостережение "абсурдным и незаконным", так как лекция не является "публичным мероприятием" и согласовывать её необходимости нет, поскольку в ней примет участие менее 50 человек.

Напомним, что 23-24 июня Пригожин и его "вагнеровцы" предприняли попытку организовать вооружённый мятеж и остановились только в 200 км от Москвы. В ходе столкновений погибло несколько лётчиков Минобороны. Дело о мятеже (ст. 279 УК) ФСБ впоследствии всё же закрыла. Самолёт, которым якобы может пользоваться Пригожин, затем заметили в Белоруссии. Лукашенко тогда подтверждал, что бизнесмен находится в республике.

Фото: ЗАКС.Ру