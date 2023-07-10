Думский депутат предложил передавать на нужды СВО конфискованные у браконьеров лодки

Изъятые у браконьеров катера и моторные лодки следует передавать Министерству обороны для дальнейшего использования в спецоперации, полагает зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди"). Свои соображения он изложил в обращении к главе Росимущества Вадиму Яковенко, на которое ссылается 10 июля ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, позволяющих в приоритетном порядке безвозмездную передачу катеров и моторных лодок, конфискованных в рамках уголовного судопроизводства <...> в собственность Минобороны России в целях выполнения задач специальной военной операции", — говорится в письме Арапова.

Парламентарий сослался на "внешнеполитическую и макроэкономическую ситуацию", в условиях которой пригодится реализация высказанной им идеи. Он уточнил, что речь идет о транспортных средствах, конфискованных у граждан за занятие незаконным выловом водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и незаконной охотой (ст. 258 УК РФ).

Неделей ранее о возможности использования конфискованной у браконьеров техники для нужд СВО говорил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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