"Известия": К 2030 году МРОТ может вырасти в два раза

Величина минимального размера оплаты труда в России может увеличиться в два раза относительно нынешнего значения, сообщили 10 июля "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда. Также со следующего года МРОТ планируется повысить на 18,5 %.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года значение МРОТ вырастет до 19 242 рублей. Сейчас этот показатель равняется 16 242 рублям в месяц.

По оценке Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), двукратное увеличение МРОТ потребует привлечения дополнительных 2,4 триллиона рублей. Собрать эти средства предлагается за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Как следует из подсчетов, реализация подобной меры позволит сократить бедность, а заодно простимулирует рост ВВП на 0,8 дополнительных процентных пункта.

"Сглаживание социального расслоения способствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, а это положительно влияет на рост производительности труда", — заявил в беседе с изданием директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. Он уточнил, что в ходе исследования удалось количественно обосновать взаимосвязь заниженных зарплат с отсутствием мотивации сотрудников и негативными демографическими тенденциями.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ вопрос возможности повышения МРОТ в следующем году поднимал президент Владимир Путин. Он пообещал, что российские власти увеличат этот показатель на 18,5 %.

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