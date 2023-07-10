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Думский комитет одобрил введение штрафов для иноагентов за игнорирование предписаний Минюста

фото ЗакС политика Думский комитет одобрил введение штрафов для иноагентов за игнорирование предписаний Минюста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению в законопроект об установлении штрафов для иностранных агентов за невыполнение предписаний или предупреждений Министерства юстиции, сообщил 10 июля ТАСС. Сам законопроект был внесен на рассмотрение парламента в конце апреля, спустя два месяца он был принят в первом чтении.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 19.5 Кодекса об административных нарушениях, касающихся наказания за игнорирование требований Минюста в связи с законодательством об иностранных агентах. Ко второму чтению комитет одобрил поправку о введении штрафов за отсутствие реакции на "предписания либо предупреждения" ведомства.

Максимальная сумма штрафа для физлиц составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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