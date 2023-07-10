В Екатеринбурге полиция составила протокол о дискредитации армии на главу местного "Мемориала"*

Сотрудники полиции в Екатеринбурге составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении главы местного "Мемориала"* Алексея Мосина, сообщил правозащитник Telegram-каналу "Вечерние ведомости". Причиной для этого стала статья на сайте, к которому Мосин, по его собственным словам, не имеет никакого отношения.

Публикация, из-за которой был составлен протокол, появилась на сайте "Уральского Мемориала"* 14 мая. Сам Мосин неоднократно говорил, что не занимается администрированием ресурса. "Кто администратор сайта, пусть сами выясняют", — высказывался он в конце апреля.

В июне суд в Екатеринбурге оштрафовал Мосина на 100 тысяч рублей за публикацию фотоснимка на сайте "Екатеринбургского мемориала". На заседании правозащитник заявлял, что не имеет отношения к сайту, но услышан не был.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру