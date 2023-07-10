Настоятелю петербургского храма продлили домашний арест по делу о похищении человека

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста для священнослужителя Василия Бойко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Фигуранту инкриминируют попытку похищения человека (ст. 126 УК с применением ст. 33 УК). Предварительная мера будет действовать как минимум до 12 сентября.

Следователи нуждаются в ответах на некоторые заранее направленные вопросы, без чего настоятелю церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка пока невозможно предъявить окончательное обвинение.

По версии силовиков, Бойко собирался заплатить за похищение другого священника 60 тысяч рублей. Преступление было задумано из-за якобы порочащих фигуранта сведений, которые мог о нем распространить оппонент. Огласка нелицеприятной информации, в свою очередь, могла обернуться для настоятеля потерей работы. Его взяли с поличным в мае при передаче части средств.

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