Во Дворце труда простились с главой Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным

Прощание с председателем Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным состоялось 10 июля во Дворце труда в Петербурге, сообщила пресс-служба губернатора. Участие в церемонии приняли глава города Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель местного ЗакСа Сергей Бебенин, а также руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В своей речи Беглов охарактеризовал Дербина как "настоящего патриота Ленинграда — Санкт-Петербурга" и отметил, что тот " всегда трудился в полную силу и отстаивал права и интересы людей труда". Также упомянул он о работе Дербина на посту вице-губернатора Петербурга. "В те непростые годы благодаря энергии и твердой позиции Владимира Георгиевича решались вопросы с выплатой пенсий и социальных пособий", — отметил градоначальник.

Владимир Дербин скончался на 77-м году жизни, о его смерти стало известно 5 июля. За время профсоюзной деятельности он был удостоен грамоты губернатора и ряда иных наград, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: gov.spb.ru